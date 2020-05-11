РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Пациентам, которые будут проходить лечение от коронавирусной инфекции в госпитале в комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, при необходимости могут разработать индивидуальную диету, сообщил главврач первой городской больницы Константин Соболев.

Питание пациентов в новом госпитале обеспечит та же организация, которая кормит пациентов Красногорской горбольницы №1. Она предлагает несколько столов с учетом сопутствующих заболеваний – ишемичской болезни сердца, сахарного диабета и других, требующих особой диеты.

«Если будет необходимость, то возможна индивидуальная консультация диетологов с разработкой для пациента индивидуального стола», - сообщил Соболев.

Новый госпиталь планируют открыть 12 мая во второй половине дня. Он рассчитан на 920 коек. Кроме того, созданы 120 коек реанимации. Планируется, что в первый день стационар примет 30-40 пациентов. Госпиталь будет открываться поэтапно.

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11 МАЯ

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