РИАМО - 11 мая. В инфекционной больнице Реутова пациенты с коронавирусной инфекцией опровергли информацию, что к ним приходили врачи без специальной экипировки.

Ранее в Сети появилось видео блогера Ирины Шихман, где рассказывается, что медикам в Реутовской больницы не хватает средств защиты. В видео с критическими замечаниями выступили несколько подмосковных врачей.

«Коллег, пишущих жалобы в СМИ, я бы попросил этого не делать, поскольку у нас с деятельностью, с материалами и средствами индивидуальной защиты проблем нет. Из-за последних новостей нас вынуждены сторонние СМИ дергать», — сказал врач инфекционной больницы Реутова.

Он призвал врачей работать вместе и отметил, что коллегам необходима их поддержка.

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11 МАЯ

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