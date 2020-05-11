РИАМО - 11 мая. Медики городского округа Ивантеевка рассказали, что они обеспечены всем необходимым, но работать им тяжело из-за распространения недостоверной информации в Сети.

«Для работы мы всем обеспечены <…>, но работать нам тяжело. Кто-то ловит хайп, оставьте нас, пожалуйста, в покое», — сказала врач Ивантеевской центральной городской больницы.

Врачи также записали видео о том, что Ивантеевская центральная городская больница для коронавирусных пациентов обеспечена всем необходимым. На данный момент есть 10 тысяч защитных масок, достаточное количество антисептиков, защитных костюмов, очков, респираторов. Дефицита больница не испытывает.

Дежурный врач реаниматолог отметил, что их отделение для пациентов с Covid-19 развернуто на базе роддома, там есть 80 коек, 8 из которых реанимационные.

Ранее в Сети появился фильм блогера Ирины Шихман о работе врачей во время пандемии коронавирусной инфекции. В видео с критическими замечаниями выступили несколько подмосковных врачей, а также «засветились» некоторые здания медорганизаций в регионе.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.