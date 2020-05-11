РИАМО - 11 мая. Общий потенциальный объем сделок на портале поставщиков составил почти 87 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общий потенциальный объем сделок почти 87 миллионов рублей. При этом заказчик вправе не указывать начальную цену закупки, если не знает ее реальную стоимость, а максимальная сумма размещенного заказа ограничена миллионом рублей. Такие лояльные условия позволяют участвовать в закупках представителям малого бизнеса. Это более 90 процентов всех зарегистрированных участников портала», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году коммерческие организации получили возможность размещать свои закупки на портале поставщиков. На данный момент на портале поставщиков опубликовали уже 920 B2B-сделок.

У пользователей платформы есть доступ ко всем функциональным возможностям площадки, в том числе и выход на крупнейшие маркетплейсы, а возможность разместить оферты в один клик помогла вывести рынок закупок малого объема на новый уровень.

По словам Ефимова, портал поставщиков помогает представителям МСП расширить портфель заказов и совершать B2B-сделки в минимальные сроки.