РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Дорожники заделали яму на автодороге в микрорайоне Климовск Подольска по Академическому проезду, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение по вопросу ремонта автодороги по улице Академический проезд в микрорайоне Климовск. В обращении отмечается, что на данном участке образовался дефект дорожного полотна.

«Сотрудники территориального управления в микрорайоне Климовск осмотрели автомобильную дорогу по Академическому проезду. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

В 2019 году в микрорайоне Климовск был проведен ремонт 45 участков дорог протяженностью 23,4 километра. В 2020 году запланирован ремонт еще 49 участков дорог протяженностью 22,6 километра.