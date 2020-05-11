РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В подмосковном Подольске индекс самоизоляции составил 3,1 балла в понедельник днем, следует из данных «Яндекса».

По данным на 14:30, в Подольске индекс самоизоляции составляет 3,1 балла. Это означает, что на улице есть люди, но их немного. В Чехове индекс самоизоляции составляет всего 2,6 балла, в Домодедове – 2,7, в Троицке - 2,8, в Щербинке – 3,1.

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по количеству людей на улицах городов по шкале от одного до пяти. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше людей соблюдают домашний режим, а, значит, вирусу сложнее распространяться.

В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.