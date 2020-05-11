РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. Еще у 37 человек на территории городского округа Мытищи выявили коронавирусную инфекцию, всего в округе теперь 799 зарегистрированных случаев заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1079 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 209 человек. Выздоровели и выписались 1389 человек. В городском округе Мытищи выявили 799 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 10 мая составляло 762.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Все жители должны соблюдать режим самоизоляции до 31 мая включительно.

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11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.