РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. В городском округе Подольск за сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 1073 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 11 мая, в Подмосковье за сутки зафиксировано 1079 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 21637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 209 заболевших. Выздоровели и выписались 1389 человек. В Подольске за сутки выявили 58 случаев. Всего в округе было зафиксировано 1073 случая заболевания», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 2882 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более 1 тысячи человек из Москвы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.