РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Госпиталь в комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске обеспечен всеми необходимыми для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией препаратами, сообщил главврач первой городской больницы Константин Соболев.

«По лекарственным препаратам у нас нет проблем. Все дорогостоящие, сложные и, я бы сказал довольно дефицитные, препараты есть в наличии в полном объеме. На снабжает структура Минздрава», - сообщил Соболев.

Он добавил, что госпиталь предназначен для долечивания пациентов с легкой и средней степенями тяжести заболевания. Однако благодаря тому, что к каждой стационарной койке в госпитале подведен кислород, есть возможность принимать более тяжелых больных и оказывать им полный спектр медицинской помощи.

Новый госпиталь планируют открыть 12 мая во второй половине дня. Он рассчитан на 920 коек. Кроме того, созданы 120 коек реанимации.

Каждая палата рассчитана на 4 койки. Палаты по две объединены в полубоксы, в каждом из которых есть собственный санузел.

Планируется, что в первый день стационар примет 30-40 пациентов. Госпиталь будет открываться поэтапно.

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11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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