РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. 40 тысяч средств индивидуальной защиты получил госпиталь для коронавирусных больных, который 12 мая откроют в комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, сообщил главврач первой городской больницы Константин Соболев.

«Есть методические рекомендации Минздрава РФ. На сегодняшний момент мы получили 40 тысяч СИЗов. Таким образом мы полностью укомплектованы самыми современными, прошедшими стандартизацию средствами защиты», - сказал Соболев.

Он добавил, что весь медперсонал госпиталя прошел специальное 36-часовое обучение по программе Минздрава. В программу в числе прочего входит обучение надевать и снимать СИЗы. Одиннадцатого мая все врачи, средний и младший медперсонал прошли тестирование.

Новый госпиталь планируют открыть 12 мая во второй половине дня. Он рассчитан на 920 коек. Кроме того, созданы 120 коек реанимации. По словам Соболева, все койки оснащены кислородом. Планируется, что в первый день стационар примет 30-40 пациентов. Госпиталь будет открываться поэтапно.

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11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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