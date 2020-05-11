РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся составляет 844 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 1079 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 21637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1389 человек выписали домой из стационаров, 209 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 844 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 10 мая, в городском округе было зафиксировано 817 случаев Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.