РИАМО - 11 мая. Сотрудники министерства социального развития Московской области и надзорные органы планируют провести проверку всех хосписов в регионе на предмет их содержания и соответствия нормам противопожарной безопасности, такое решение принято после пожара в частном хосписе в Красногорске, сообщил РИАМО представитель пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

Минувшей ночью в частном хосписе в Красногорске произошел пожар, в результате которого девять постояльцев скончались. Еще девять человек были госпитализированы.

«Не секрет, что в Подмосковье есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого строениях. В ближайшее время министерство социального развития Московской области и соответствующие надзорные структуры должны проверить все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности», - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия в частном хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело. Задержан организатор данного хосписа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших. Он отметил, что помощь будет оказана всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе.