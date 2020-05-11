РИАМО - 11 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству здравоохранения вместе с Роспотребнадзором скорректировать принятые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, учитывая данные мониторинга эпидемиологической ситуации, передает Газета.ru.

«Обеспечить по результатам мониторинга <...> принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отчитаться о принятых мерах представители Минздрава и Роспотребнадзора должны не позднее 15 мая. В будущем ведомства должны будут докладывать президенту о результатах каждую неделю.

Корректировка мер будет вводиться с учетом динамики численности диагностированных и инфицированных лиц, а также из данных медицинских учреждений о состоянии госпитализированных пациентов.

В России число случаев заражения на сегодня достигло 221 344.

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11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.