©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В «Крокус Экспо» организуется филиал Красногорской городской больницы №1, в котором будет оказываться медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Готовность госпиталя для пациентов с Covid-19 составляет 96%.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Осталось подключить оборудование в нескольких реанимационных палатах.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
До 17 мая планируют установить два стационарных компьютерных томографа. Это позволит проводить КТ пациентам при поступлении и выписке.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Планируется открытие лаборатории, которая буде делать весь спектр анализов: клинический, общий анализ крови.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Новый госпиталь рассчитан на 920 коек.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Созданы 120 коек реанимации.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Общая численность будет более 1 тысячи сотрудников. Из них около 350 – врачи.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На сегодняшний день в госпитале работают около 90 врачей разных специальностей, около 150 человек среднего медперсонала и порядка 200 – младшего.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо».
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо».
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо».
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо».
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо».
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии