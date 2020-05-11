РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Готовность госпиталя для пациентов с Covid-19, который планируют открыть 12 мая в выставочном центре «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, составляет 96%, сообщил главный врач первой городской больницы Константин Соболев.

«В «Крокус Экспо» организуется филиал Красногорской городской больницы №1, в котором будет оказываться медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. Мы планируем начать оказывать помощь 12 мая во второй половине дня. На данный момент мы готовы на 96%», - сообщил Соболев.

Он добавил, что осталось подключить оборудование в нескольких реанимационных палатах. Кроме того, до 17 мая планируют установить два стационарных компьютерных томографа. Это позволит проводить КТ пациентам при поступлении и выписке.

«Планируется открытие лаборатории, которая буде делать весь спектр анализов: клинический, общий анализ крови. Все, что нужно по стандартам оказания медицинской помощи данной категории пациентов», - сказал Соболев.

При этом, по его словам, анализ на коронавирус в новой лаборатории проводить не будут. Сертифицированная лаборатория для этих целей действует на базе КВД Красногорска.

Новый госпиталь рассчитан на 920 коек. Кроме того, созданы 120 коек реанимации. Планируется, что в первый день он примет 30-40 пациентов. Госпиталь будет открываться поэтапно.

«Минздравом Московской области утверждено штатное расписание, в соответствии с котором общая численность будет более 1 тысячи сотрудников. Из них около 350 – врачи», - добавил Соболев.

По его словам, на сегодняшний день в госпитале работают около 90 врачей разных специальностей, около 150 человек среднего медперсонала и порядка 200 – младшего.

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11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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