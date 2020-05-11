РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Рабочие убрали автомобильные покрышки с газона на Родниковой улице в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой очистить газон от мусора. Он отметил, что на Родниковой улице у Симферопольского шоссе неизвестные выбросили автомобильные покрышки.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск был проведен осмотр газона по данному адресу. Факт несвоевременной уборки от мусора подтвердился. Меры приняты, газон по данному адресу очищен от мусора. Уборка территории проводится сотрудниками ООО «Эко Надежда» согласно графику выполнения работ. Руководителю организации было указано на необходимость содержания в чистоте и порядке данной территории», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.