РИАМО - 11 мая. В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский. Также не многолюдно в городах Балашиха, Люберцы и Ивантеевка с индексом 3,4 балла.

Третье место с индексом самоизоляции в 3,3 балла разделили Москва и подмосковные города Щербинка, Подольск, Одинцово, Долгопрудный, Фрязино Щелково и Электросталь.

Ниже трех баллов индекс оказался в Пушкине, Ногинске, Павловском Посаде, Егорьевске, Коломне, Ступине, Серпухове, Котельниках, Чехове, Троицке, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Клину и Дмитрове.

В Московском регионе для борьбы с распространением коронавируса ввели режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веским причинам.

«Яндекс» оценивает количество людей на улицах с помощью индекса самоизоляции по шкале от нуля до пяти, где пять означает, что на улице никого нет, а значит вирусу сложнее распространяться.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.