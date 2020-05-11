РИАМО - 11 мая. ГКУ «Центр организации дорожного движения» правительства Москвы призывает автомобилистов не нарушать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, беречь себя и окружающих во время пандемии, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ЦОДД.

Он отметил, что пустая дорога — это не гоночный трек, нет никаких поводов превышать скорость. В апреле на дорогах Москвы зафиксировано в три раза меньше аварий, чем годом ранее, при этом количество погибших выросло.

«Такой отрицательный всплеск в статистике связан с тем, что дороги во время режима повышенной готовности стали в разы свободней, скорость выше, и некоторые водители грубо превышают скорость. Такие ДТП сразу становятся резонансными. Например, в апреле произошло два ДТП, в каждом из которых погибло сразу по три человека — водитель и два пассажира - это очень много, поэтому и такая отрицательная тенденция», - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ЦОДД продолжит и дальше мониторить ситуацию и принимать все меры для повышения безопасности и снижения смертности на дорогах

В период действия режима самоизоляции дороги в городе свободны, загруженность каждый день не превышает 1 балла.

Всего в апреле 2020 года в столице произошло 220 ДТП, за аналогичный период прошлого года их было зафиксировано 648. В авариях погибли 25 человек, а за тот же период в прошлом году — 21. Были ранены 239 граждан, в апреле 2019 года этот показатель составил 735 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.