РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1038 случаях, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки зафиксировано 1079 новых случая заболевания коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1038», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 мая в горокруге насчитывалось 952 случая заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 21637 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Скончались 209 зараженных. Выздоровели и выписались 1389 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid -2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.