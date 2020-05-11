РИАМО - 11 мая. Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в понедельник во второй половине дня, также он проведет совещание по коронавирусу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В выступлении главы государства речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны», — отмечается в материале.

В понедельник также пройдет совещание президента России по ситуации с коронавирусом, на котором будут обсуждать возможное продление режима нерабочих дней.

В России за прошедшие сутки выявили 11 656 случаев заражения Covid-19, общее число случаев заражения достигло 221 344.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.