РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мая. В Домодедове за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения составляет 489, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1079 случаев заражения коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 209 человек. Выздоровели и выписались 1389 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 489 (+25)», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.