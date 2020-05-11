РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Организацию, повредившую тротуар в поселке Дубровицы Подольска при строительных работах, привлекли к административной ответственности, следует из ответа на обращение жителей отдела ГИБДД УМВД России по Подольску, имеющегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«Сообщаю, обращение по вопросу загрязнения проезжей части в поселке Дубровицы, в районе дома 17а, при производстве строительных работ ООО «СП» было рассмотрено отделением дорожного надзора ГИБДД УМВД России по Подольску. После проведения административного расследования ответственное лицо ООО «СП», было привлечено к административной ответственности по статье 12.33 КРФоАП», - сказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Подольску Игорь Русаков.

Ранее активисты ТОС «Дубровицы» отправляли заявление о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором отметили, что при осуществлении строительных работ в поселке Дубровицы, производимых ООО «СП», при вывозе грунта и грязи со стройплощадки загрязнили дорожное покрытие, повредили тротуар и бордюрные камни.