РИАМО - 11 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Представить <...> план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — сказал Путин.

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и другим высшим должностным лицам представить план до 1 июня 2020 года.

Поручение было сформировано по итогам совещания с высшими должностными лицами, которое состоялось 28 апреля.

В России по 11 мая включительно действует режим нерабочих дней в связи с распространением коронавируса. В регионах продолжают действовать режимы повышенной готовности и самизоляции.

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11 МАЯ

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- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.