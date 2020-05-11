РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. В подмосковных Люберцах в поселке Томилино сотрудники УК «Содействие» нарисовали граффити ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники управляющей компании «Содействие» решили сделать художественное оформление в одном из подъездов, находящихся в обслуживании их компании.

«В поселке Томилино на улице Пионерская в доме 22 живут 2 участника войны:Владимир Наумович Мещенин и Анатолий Михеевич Зинин. Именно их подъезд был выбран в качестве «холста» для подарка ветеранам. Героем рисунка стал Иван Никитович Кожедуб - летчик-ас, Трижды Герой Советского Союза, а в последствии - Маршал авиации, культовая фигура Советской истории и достойнейший пример патриота своей Родины», - говорится в сообщении.

Жители очень тепло встретили инициативу управляющей компании, а молодежь, еще в процессе нанесения эскиза, интересовалась у художников подробностями будущего рисунка.

Площадь рисунка составила порядка 12 квадратных метров. Также УК «Содействие» был выполнен косметический ремонт в подъезде, а на фасаде дома размещена праздничная атрибутика в честь празднования Дня Победы.

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