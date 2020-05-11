РИАМО - 11 мая. СК РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором показано место пожара в частном хосписе в Красногорске.

На видео также показан задержанный организатор хосписа.

Сначала сгоревшее здание показано снаружи, еще видны пожарные, которые тушили хоспис. Затем следуют фотографии обгоревших комнат, кроватей, диванов, столов, стульев, душевых.

Информация о пожаре в пансионате «Второй дом» в Красногорске поступила в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07. По данным ГСУ СК России по Московской области, в пожаре погибли девять человек, пострадали – девять человек. Причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших в ночном пожаре в частном хосписе. Он отметил, что помощь будет оказана всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара.

Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске>>