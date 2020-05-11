РИАМО - 11 мая. Самое большое количество выявленных случаев коронавируса за сутки в Московской области зафиксировали в городском округе Красногорск – 86, всего в регионе за сутки выявили 1079 новых случаев, сообщает оперштаб по коронавирусу в Подмосковье.

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11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.