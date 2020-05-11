РИАМО - 11 мая. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 13 мая из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать в Москве с 21:00 11 мая до 21:00 13 мая, в Подмосковье — с 21:00 11 мая до 20:00 13 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Костромской и Рязанской областей Центрального федерального округа РФ.

Ночью 12 мая в Московском регионе ожидается плюс 9-11 градусов, переменная облачность и без осадков. Будет дуть южный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Днем 12 мая температура воздуха составит плюс 24-26 градусов, прогнозируется облачность с прояснениями, дождь, местами сильный и гроза. Подует южный и юго-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Ночью 13 мая ожидается 3-5 градусов тепла, облачно, местами сильный дождь и гроза. Ветер сменит направление на западное и северо-западное с порывами до 17-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, возможна переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер сохранит свое направление, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.