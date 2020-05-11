РИАМО - 11 мая. В Подмосковье производителям масок компенсируют 80% от стоимости оборудования, прием заявок на финансовую поддержку производителей масок, которые закупили дополнительное оборудование, уже начат, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мы компенсируем таким предприятиям 80% от стоимости оборудования. Каждый производитель сможет получить до 30 миллионов рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она отметила, что увеличение объемов производства масок призвано обеспечить Подмосковье индивидуальными средствами защиты, чтобы местные жители могли приобрести их в шаговой доступности от дома.

Прием заявок на финансовую поддержку ведется до 21 мая. При этом производители, которые получат поддержку, будут реализовывать свою продукцию только на территории Московской области с наценкой не более 10%. Заявку на субсидию можно подать на региональном портале Госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/20796.

С 12 мая в Московской области вводится «масочный» режим — ношение масок и перчаток будет обязательным в общественных местах и транспорте.

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11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.