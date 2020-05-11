РИАМО - 11 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске, он пожелал им сил и крепости духа.

«Сегодня ночью в Красногорске при пожаре в частном хосписе для пожилых людей погибли 9 постояльцев. На данный момент, еще девять человек доставлены в больницу. Выражаю свои соболезнования родным и близким погибших. Огромных Вам сил и крепости духа», - написал Брынцалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших. Он отметил, что помощь будет оказана всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе.

Информация о пожаре в пансионате «Второй дом» в Красногорске поступила в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07. По данным ГСУ СК России по Московской области, в пожаре погибли девять человек. Причиной пожара явилась неисправность электропроводки. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Следователи уже задержали организатора частного хосписа.