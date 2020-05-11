Информация о пожаре в пансионате «Второй дом» в Красногорске поступила в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07.

Погибли девять человек.Огонь охватил 30 квадратных метров. На момент пожара внутри хосписа находилось около 40 постояльцев и сотрудников. Возгорание тушили 100 человек и 30 единиц техники.

Причиной пожара явилась неисправность электропроводки. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Следователи уже задержали организатора частного хосписа.