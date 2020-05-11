РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Большинство автомобилистов в подмосковном Красногорске с пониманием относятся к введению в регионе пропускного режима, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

Госавтоинспекция горокруга Красногорск продолжает нести службу в круглосуточном режиме. Госавтоинспекторы осуществляют проверку транспорта, въезжающего в городской округ, и продолжают обеспечивать безопасность на дорогах муниципалитета.

«Автоинспекторы в ходе надзора за дорожным движением проверяют наличие специальных пропусков и QR-кодов у водителей и пассажиров автотранспорта, а также раздают наборы средств индивидуальной защиты и проводят беседы о важности соблюдения мер личной безопасности в режиме самоизоляции. Проверочные мероприятия показали, что большинство участников дорожного движения добросовестно и с пониманием относятся к введению пропускного режима», - отмечается в материале.

Госавтоинспекция горокруга Красногорск выражает благодарность всем жителям и гостям округа за соблюдение введенных ограничительных мер, а также за проявление понимания к сотрудникам полиции, осуществляющим несение службы в этот непростой период.

В Московской области в рамках режима самоизоляции для поездок на транспорте нужно оформлять цифровой пропуск. Ограничительные меры в связи с коронавирусом продлили до 31 мая включительно.

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11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.