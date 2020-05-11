РИАМО - 11 мая. В городском округе Истра в деревне Аносино в лесном массиве обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 18:39 10 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Истра в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения выставлена охрана силами ОВД городского округа Истры. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 12 мая.