РИАМО - 11 мая. На складе в Химках произошел пожар, огонь охватил 80 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 18:54 10 мая на ЦППС Химкинского МПСГ от очевидца поступило сообщение о задымлении в здании складского типа по адресу: городской округ Химки, улица Панфилова, дом 37», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым, шедший с первого этажа. В 19:12 спасатели присвоили пожару ранг 1БИС. Очаг пожара обнаружить не удалось. В 19:55 пожарные локализовали горение на площади 80 квадратных метров.

Уже в 20:05 было ликвидировано открытое горение. В 22:16 – ликвидация последствий пожара. В результате пожара никто не пострадал.