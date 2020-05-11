РИАМО - 11 мая. В городском округе Балашиха в микрорайоне Железнодорожный на улице Пригородная обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:15 10 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения выставлена охрана силами ОВД городского округа Балашиха. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 12 мая.