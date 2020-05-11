РИАМО - 11 мая. В селе Аксиньино Одинцовского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной Войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:49 10 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городском округе Одинцовский в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Силами Одинцовского ОВД выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 12 мая.