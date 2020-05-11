РИАМО - 11 мая. Недалеко от деревни Кудиново Богородского округа были задержаны браконьеры, которые незаконно охотились на лося, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В эти выходные в ходе мероприятий по патрулированию охотничьих угодий региона нашими сотрудниками выявлена незаконная охота. Самку лося злоумышленники застрелили в водоеме. Подозреваемые задержаны при вывозе добычи по горячим следам», — сказала министр хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На место преступления оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства в связи с причинением крупного ущерба охотничьим ресурсам.

«Есть улики и доказательства незаконной охоты на лося, и я надеюсь, что благодаря грамотным следственным действиям эти люди не уйдут от ответственности», — добавил Разин.

Нарушителей выявили сотрудники Госохотнадзора Минсельхозпрода Подмосковья. Они также проводят проверку соблюдения режимов самоизоляции и повышенной готовности. В ходе рейдов за выходные сотрудники составили 13 административных протоколов.

До 31 мая включительно из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим всеобщей самоизоляции.