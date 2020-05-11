РИАМО - 11 мая. Следователи-криминалисты осмотрели частный хоспис в Красногорске, где минувшей ночью произошел пожар, постояльцев, их родственников и сотрудников допрашивают, сообщается на сайте ГСУ СК России в Московской области.

Информация о пожаре в пансионате «Второй дом» в Красногорске поступила в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07. По данным ГСУ СК России по Московской области, в пожаре погибли девять человек. Причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

«Следованиями проводятся допросы лиц, проживавших в хосписе, их родственников и сотрудников, ухаживавших за престарелыми. Изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы», - говорится в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших в ночном пожаре в частном хосписе. Он заявил, что помощь будет оказана всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара.