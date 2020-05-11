РИАМО - 11 мая. В городском округе Луховицы в селе Дединово при пожаре в частном доме погибли 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:55 10 мая 2020 года на ЦППС Луховицкого МПСГ от очевидца поступило сообщение о горении частного дома дачного типа по адресу: городской округ Луховицы, село Дединово, дом 6», — отмечается в материале.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения внутри дома горели 20 квадратных метров.

В 14:15 пожарные локализовали горение на площади 20 квадратных метров. В 14:17 удалось ликвидировать открытое горение. В 14:32 начали ликвидировать последствия пожара. В результате пожара есть пострадавшие.