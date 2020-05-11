РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Подольский «Водоканал» 21 мая проведет промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в одном из домов на Вокзальной улице, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«Сообщаем, что 21 мая, в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: улица Вокзальная, дом №3», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в период проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. МУП «Водоканал» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.