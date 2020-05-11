РИАМО - 11 мая. Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, который загорелся минувшей ночью, сообщается на сайте ГСУ СК России в Московской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части три статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«По предварительным данным, подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нем лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет», — отмечается в материале.

Пожар случился в микрорайоне Опалиха в Красногорском округе. В результате возгорания погибло девять человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще девять человек госпитализированы.

Предполагается, что очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших в ночном пожаре в частном хосписе.