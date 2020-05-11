РИАМО - 11 мая. В Московском регионе, начиная с 13 мая, ожидаются кратковременные дожди и снижение температуры до 12 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Высока вероятность небольших кратковременных дождей во второй половине недели, включая выходные», - сказал Синенков.

По его словам, в понедельник в Московском регионе температура поднимется до 21 градуса тепла. Уже 12 мая столбик термометра поднимется до отметки +24 градуса.

В ночь с 12 на 13 мая над Московским регионом пройдет холодный фронт, поэтому во второй половине недели температура будет колебаться от девяти до 12 градусов тепла.