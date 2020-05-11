РИАМО - 11 мая. За минувшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции нового типа 153 человека, всего с начала пандемии выздоровели 1389 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперштаб Подмосковья по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 079 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 21 637 случаев инфицирования.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ввели режим самоизоляции жителей, для проезда на общественном и личном транспорте нужны пропуска. Также временно закрыты некоторые учреждения и организации, запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, с 12 мая вводится масочный режим — в общественных местах и транспорте все жители Подмосковья будут обязаны носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.