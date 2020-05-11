РИАМО - 11 мая. За минувшие сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за весь период эпидемии зарегистрировано 21 637 случаев инфицирования Covid-19. Для борьбы с распространением коронавируса в Московской области ввели ряд ограничительных мер.

В регионе запрещены массовые мероприятия, действует режим всеобщей самоизоляции жителей. Граждане должны оставаться дома, а выходить можно только по острой необходимости. Для поездок на транспорте нужны цифровые пропуска.

Также с 12 мая в Подмосковье станет обязательным ношение защитной маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.