РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. На аллее в микрорайоне Кузнечики Подольска установили таблички с именами участников Великой Отечественной войны, в честь которых были посажены деревья, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году в рамках областной акции «Лес Победы» в Подольске высаживали клены на аллее в микрорайоне Кузнечики, ведущей от улицы Академика Доллежаля к улице Генерала Варенникова.

«Каждое дерево было посажено в честь подольчан – Героев Советского Союза, России, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан – ветеранов Великой Отечественной войны, погибших воинов-интернационалистов. К 75-летию Победы здесь были установлены памятные таблички с фамилией, именем и отчеством каждого земляка, в чью честь посажено дерево. На аллее установлены современные фонари уличного освещения, новые элементы благоустройства», - говорится в сообщении.

С жителями планируется обсудить вопрос о присвоении названия данной аллее.

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