РИАМО - 11 мая. За период с 23 мая горячая линия по коронавирусу в Москве обработала свыше 1 миллиона обращений граждан, сообщается на официальном сайте мэр Москвы.

«Помимо заявок на получение социальных услуг от горожан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями, сюда обращаются за советами, психологической поддержкой, а также с предложениями о благотворительности», - говорится в сообщении.

Более 128 тысяч заявок поступило с просьбой купить и доставить лекарства. Запросов на покупку продуктов пришло 93 тысячи. Товары первой необходимости понадобились москвичам около 10 тысяч раз. Люди обращались также с вопросами о денежных выплатах. Таких запросов поступило более 83 тысяч.

Каждый день на горячую линию поступает до 15 тысяч звонков от жителей Москвы и Московской области. Заявки на помощь принимаются с 08:00 до 21:00 ежедневно по телефону : +7 (495) 870-45-09.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции. Все граждане должны оставаться дома, выходить можно только по веской причине. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса. С 12 мая в Москве начнет действовать «масочный» режим — в общественных местах будет обязательным ношение масок.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.