РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Пожарные учения для персонала госпиталя в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске провели в понедельник, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.

«Сегодня (11 мая - ред.) провели инструкторско-методическое занятие с практической отработкой организации действий медперсонала на объекте и взаимодействия с государственной противопожарной службой», - сообщил Мирошниченко.

Он добавил, что персонал госпиталя среди прочего отработал действия по эвакуации пациентов, включая лежачих. Кроме того, медики потренировались пользоваться огнетушителями, которые являются первичными средствами пожаротушения.

Сотрудников госпиталя разделили на несколько учебных групп.

«Такие занятия необходимы для того, чтобы персонал знал, чего мы от них ждем и как работают подразделения пожарной охраны», - добавил Мирошниченко.

Он отметил, что занятия провели по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Госпиталь на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» намерены открыть 12 мая, он будет принимать зараженных коронавирусной инфекцией.

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11 МАЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.