РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Неизвестный мужчина устроил дебош в магазине Подольска из-за отказа сотрудницы продать спиртное ночью, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец инцидента.

Инцидент произошел 10 мая в районе 23:00 в одном из магазинов округа.

«В магазине «Простор» ночью мужчина кричал на кассиршу из-за того, что та отказалась пробивать ему бутылку водки. Позже мужчина ударил женщину, а когда в конфликт вмешались другие покупатели, он попытался подраться с ними», - сказал очевидец.

Он отметил, что драки не было. После того, как свидетели инцидента вызвали полицию, мужчина убежал.