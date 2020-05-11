РИАМО - 11 мая. Порядка 85% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве выявили у людей младше 65 лет, за сутки подтверждено 6169 новых случаев заражения коронавирусной, говорится в сообщении оперштаба столицы.

«41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 115 909 случаев коронавируса. До 31 мая включительно все жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

Москвичей призвали в случае обнаружения первых признаков болезни сразу обращаться к врачам, не заниматься самолечением. Под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирус. Он может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.