РИАМО - 11 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что власти Московской области помогут всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара в частном хосписе в Красногорске.

«Сейчас этим вопросом занимаются ответственные министры и глава округа. Врачи помогают пострадавшим, 6 человек сейчас в реанимации, трое - в терапевтическом отделении», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что следователи продолжают работу, уголовное дело возбудили.

«Сгоревший хоспис — частный. <…> Все виновные в трагедии будут наказаны», — отметил Воробьев.

Пожар произошел в микрорайоне Опалиха в ночь с 10 на 11 мая. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 23:59. Пожарные прибыли на место спустя 12 минут после сигнала о возгорании. Пожар потушен.

В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Девять человек доставлены в Красногорскую городскую больницу №1.

По версии следователей, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Огонь охватил 30 квадратных метров. На момент пожара внутри хосписа находилось около 40 постояльцев и сотрудников. Возгорание тушили 100 человек и 30 единиц техники.