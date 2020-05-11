РИАМО - 11 мая. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 079 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 21 637 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Московской области из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции — граждане должны оставаться дома, выходить можно только по веской причине. Для поездок на транспорте нужны специальные пропуска.

За минувшие сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах РФ, общее число случаев инфицирования в России достигло 221 344. За период эпидемии Covid-19 в стране 2009 пациентов скончались, 39 801 человек выздоровели.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса с 12 мая вводится «масочный» режим — в общественных местах и транспорте обязательно ношение масок и перчаток.

По вопросам коронавируса в регионе работает горячая линия: 8-800-550-50-30. Также информацию об инфекции можно узнать на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.